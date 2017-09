VIDEO: 'Dansende zwanen' in station van Antwerpen

Door: Jonathan Bernaerts

18/09/17 - 13u35 Bron: Eigen berichtgeving

© Klaas De Scheirder.

video Een vijftigtal ballerina's van het wereldvermaarde Shangai Ballet heeft vanmorgen gedanst in het Centraal Station in Antwerpen. Ze brachten enkele passages uit 'Het Grootste Zwanenmeer ter Wereld'. De uitvoering van Tsjaikovski's balletklassieker speelt begin oktober in de Stadsschouwburg in Antwerpen.