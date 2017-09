Vrijspraak nadat heroïne toch gewone tabak blijkt

Bewerkt door: ADN

Rechtbank Brugge Een man van Marokkaanse origine is door de Brugse strafrechter vrijgesproken voor het bezit van elf gram heroïne. Jaouad E. was bij verstek tot zes maanden effectief veroordeeld, maar ondertussen is gebleken dat de beklaagde alleen maar gewone tabak op zak had.