"De meest seksistische Facebookpost ooit": Clint onder vuur na opvallend stappenplan voor mannen

De hyenatactiek volgens Clint: "Zoek een groep meiden die in een kring staan. Probeer de meest onzekere te spotten. Als dit gelukt is, ga je erachter staan. Stap daarna naar voren en sla je beide armen om de heupen van je prooi." © RV.

"Een van de oudste technieken om een meid aan de haak te slaan is de hyenatactiek." Zo begint een Facebookpost van entertainmentsite Clint.be die zaterdag online werd geplaatst. In vier stappen wordt beschreven hoe je het best een vrouw - in hun woorden "een prooi" - versiert. Het internet reageert verbolgen. "Ronduit walgelijk", vindt ook Magda De Meyer, voorzitster van de Vrouwenraad.

Zoals het Duitse hyena's betaamt, wordt er niet gepraat maar direct gezoend. Hyena's praten immers niet



De entertainmentwebsite die zich voornamelijk richt op het mannelijke geslacht, geeft de lezer in vier stappen een handleiding over hoe hij de vrouw het best kan versieren. De 'hyenatactiek' waarvan sprake, zegt dat je als man best "het meest onzekere meisje van de groep uitkiest". "Als dit gelukt is, ga je erachter staan. Niet direct toehappen, maar gewoon even blijven staan", klinkt het als eerste stap. Als je zelfvertrouwen groot genoeg is, "sla je je beide armen om de heupen van je prooi".



Krijg je een goedkeurende blik? "Het is wachten tot het moment waarop je je overwinning kunt vieren. Tot die tijd is het mogelijk de prooi te laten voelen wat je in huis hebt door je eigen heupen naar voren te bewegen. Op een gegeven moment zal de prooi zich omdraaien en zoals het de echte Duitse hyena's betaamt, wordt er niet gepraat maar direct gezoend. Na afloop is het mogelijk nog wat woorden te wisselen, maar dat hoort er eigenlijk niet bij want hyena's praten niet."

Signaal van mannen Hyenatactieken horen niet thuis in onze samenleving, wel in de zoo. Vooral de raad om het meest timide meisje van de groep uit te kiezen, is ronduit walgelijk Magda De Meyer (Vrouwenraad) De reacties op sociale media zijn niet min. "Misschien eerst een les volgen in respectvol omgaan met vrouwen. Wij zijn gelijk- en evenwaardig aan een man en allesbehalve te bezien als 'prooi'. Walgelijk", klinkt het onder meer. "Dit is een aanmoediging tot aanranding", zegt een ander. Een andere, mannelijke gebruiker overweegt klacht in te dienen.



Ook de Vrouwenraad heeft gereageerd. "Om in het thema te blijven van Clint.be: hyenatactieken horen niet thuis in de menselijke samenleving, wel in de zoo", zegt voorzitster Magda De Meyer aan onze redactie. "Je zou denken dat de mens al veel verder staat dan dit 'kind of behavior'. Vooral de raad om het meest timide meisje - "de zwaktste prooi" - van de groep uit te kiezen, is ronduit walgelijk." De Meyer weet nog niet of en welke stappen ze zal ondernemen tegen de website, maar hoopt ook vooral op een signaal van de mannen. "Zij zouden in dit debat, hoe klein of hoe groot ook, hun stem moeten laten horen. Niet alleen vrouwen mogen dit walgelijk vinden. Laat dat duidelijk zijn."