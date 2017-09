Autotransport vliegt in berm na botsing op E403

Door: Hans Verbeke

18/09/17 - 12u13 Bron: Eigen berichtgeving

© Hans Verbeke.

video Op de E403 in Ardooie is rond half tien een zwaar ongeval gebeurd. De bestuurder van een autotransport die in de richting van Kortrijk reed, merkte een file te laat op. Hij botste tegen een vrachtwagen voor hem die al fors snelheid had geminderd.