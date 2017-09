Geblokkeerde trein zorgt voor vertragingen op Noord-Zuidverbinding

Door: redactie

Door een defect raakte de IC-trein Genk-Knokke vandaag even voor 8 uur geblokkeerd tussen de stations Brussel-Congres en Brussel-Centraal. Omdat één spoor op de Brusselse Noord-Zuidverbinding geblokkeerd was, zorgde het incident voor verstoord verkeer op de Noord-Zuidas. Dat is vernomen van NMBS-woordvoerder Bart Crols.