Drie miljoen euro voor 75 projecten in 46 Vlaamse jeugdhuizen

18/09/17 - 08u58 Bron: Belga

Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz (Open Vld) heeft 46 jeugdhuizen in totaal 3,145 miljoen euro subsidies toegekend. Het geld gaat naar 75 projecten rond artistieke expressie of ondernemerschap. De jeugdhuizen kunnen met de middelen medewerkers aanwerven die volgend jaar een project zullen uitwerken rond de thema's.

Sinds 2014 kunnen jeugdhuizen die personeel in dienst hebben, jaarlijks een projectsubsidie aanvragen. In 2014 werden nog maar 42 dergelijke projecten gesubsidieerd. Vandaag is dat aantal gestegen naar 75 projecten. De toename van het aantal aanvragen leidde op vier jaar tijd tot een budgetverhoging van 68 procent.



Van de gesubsidieerde projecten moeten er 41 de artistieke expressie van jongeren bevorderen, terwijl 34 projecten het ondernemerschap bij jongeren aanwakkeren. Elk project krijgt het maximale bedrag van 45.000 euro, aldus minister Gatz.