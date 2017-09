"Met gewoon rijbewijs politievoertuig besturen is compleet onverantwoord"

Door: redactie

In 2013 beloofde toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Milquet dat politieagenten extra rijopleidingen zou krijgen. Vandaag zijn die er nog steeds niet, schrijft De Knack vandaag. "Een gemiste kans", klinkt het bij politievakbond VSOA.

In 2013, na een parlementaire vraag van Luk Van Biesen (Open VLD), beloofde toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) dat politiemensen bijkomende theoretische en praktische opleidingen defensief rijden zouden krijgen, om het aantal ongevallen met dienstvoertuigen terug te dringen.



"Onverantwoord"

"Elke nieuwe inspecteur komt tijdens zijn eerste tewerkstelling in een eenheid terecht, zonder een echte praktische basisopleiding te hebben gevolgd om een politievoertuig te besturen", luidt het in een rapport van Comité P, het extern orgaan dat toezicht houdt op de politiediensten in ons land. "Het is compleet onverantwoord om met de rijvaardigheid van een gewoon rijbewijs een prioritair voertuig te besturen", zegt Vincent Houssin, nationaal ondervoorzitter van politievakbond VSOA.



Volgens het kabinet van huidig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zijn er voldoende voorzieningen voor opleidingen. "In de basisopleiding krijgen aspirant-agenten en -inspecteurs op dit ogenblik twintig uur theorie, en daarna kunnen politiemensen bijkomende trainingen volgen", klinkt het bij Olivier Van Raemdonck, de woordvoerder van de minister. "Dat staat haaks op het rapport van Comité P", reageerde Houssin daarop. Van Raemdonck beloofde evenwel dat er een grote hervorming zit aan te komen, waarbij ook de vakbonden gehoord zullen worden: "We gaan hen niet met een kluitje in het riet sturen."