Haast elke dag contacteert iemand Vlaamse hulplijn voor pedofielen

18/09/17 - 08u08 Bron: De Standaard

© Thinkstock.

Na amper vier maanden is de Vlaamse hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens tot een succes uitgegroeid. "Haast elke dag leggen mensen contact met Stop it Now! In vergelijking met projecten in buurlanden is dat veel", zegt projectverantwoordelijke Minne De Boeck vandaag in De Standaard.