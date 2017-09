Treinen rijden weer tussen Brussel-Noord en Schuman

Bewerkt door: ib

18/09/17 - 05u43 Bron: Belga

Een arbeider werkt aan het herstel van de sporen. © belga.

Sinds deze morgen zijn beide sporen in de spoorwegtunnel in Sint-Joost-ten-Node opnieuw vrij voor het treinverkeer. Over een lengte van 700 meter werden de sporen vernieuwd nadat ze door een zinkgat beschadigd raakten. Er zal nog wel "enige tijd" een snelheidsbeperking gelden. Dat meldt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit vandaag. In Antwerpen zijn na het ongeval van vrijdag, waarbij een trein tegen een stootblok botste, weer alle sporen op een na, open.

De spoorwegtunnel Deschanel liep elf dagen geleden onder water door een leidingbreuk in de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node. De herstellingswerken duurden meer dan een week maar Petit laat nu weten dat alles afgerond is en dat de twee sporen sinds 02.15 uur opnieuw zijn vrijgegeven voor het treinverkeer.



De werken aan de sporen tussen de stations Schuman en Brussel-Noord zorgden voor aanpassingen van de treinroosters en de omleiding via Leuven van tal van treinen op de as Brussel-Luxemburg. Lees ook Trein die stootblok ramde in Centraal Station weggesleept

NMBS wil maandag opnieuw treinen door spoortunnel sturen na leidingbreuk

Leidingbreuk Brussel: moeizaam verkeer rond zinkgat, ook volgende week geen treinverkeer