Agenten vechten uitslag intern examen aan: "Zelfs met blanco examen kan je promoveren"

KEN STANDAERT

18/09/17 - 05u00

Een politieagent voert een verdachte af. © anp.

Verscheidene agenten willen de uitslag van het examen om te promoveren tot inspecteur aanvechten. Door fouten tijdens het verbeteren werd het theoretische deel volledig geschrapt. "Wie het goed kan uitleggen aan de psycholoog, kan promoveren."

Bij de federale politie heeft men een rommeltje gemaakt van het interne examen voor agenten die willen promoveren tot inspecteur. In een e-mail aan de meer dan 200 kandidaat-inspecteurs geeft Paul Putteman, het hoofd van de bevoegde dienst, die fout ook openlijk toe. "Door die fout hadden niet-geslaagden hun volgend examen, de persoonlijkheidsproef waaronder een gesprek met een psycholoog, al afgelegd", vertellen de betrokken agenten. De klok terugdraaien bleek dus moeilijk, waarop de rekruteringsdienst een opmerkelijke beslissing nam: de theoretische beroepsproef werd geschrapt. "Alle gebuisden mochten ook hun persoonlijkheidsproef afleggen", klinkt het. "Ook wie niet gestudeerd had of het examen quasi blanco ingediend had. Het examen opnieuw verbeteren, kostte volgens de rekruteringsdienst te veel moeite."



Waarom werd besloten dat dan maar iedereen mocht meedoen aan de persoonlijkheidsproef? En waarom voelen de gebuisde agenten zich 'geflikt'? Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!