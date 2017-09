Wéér peuter (2,5) gestikt in Babybel: "Laat kinderen nooit eten en spelen"

SVEN SPOORMAKERS

18/09/17 - 05u00

© Shutterstock.

"Houd altijd toezicht als peuters eten." Dat zegt kinderlongarts Elke De Wachter (UZ Brussel). Vorige week vrijdag stierf een peuter van 2,5 jaar, nadat een stukje kaas in het strottenhoofd vast kwam te zitten. Het jongetje was al het derde kind in ruim twee jaar dat stikte in een stuk Babybel.