Everzwijnen steken netjes de weg over in Heusden-Zolder

Marco Mariotti

17/09/17 - 20u58 Bron: eigen berichtgeving

video De everzwijnenplaag in Heusden-Zolder krijgt nu ook een gezicht. Een alerte bestuurder kon zaterdagavond rond 22 uur een hele kudde zwijnen met biggen opmerken aan het industrieterrein van de gemeente. "Ik zag plots een hele bende de weg over steken", vertelt Mahmut Kaygisiz die de beelden kon maken.

"Ik probeerde ze te verjagen door met mijn wagen te claxonneren. Vlakbij was er trouwens een fuif bezig, dus stel je voor dat ze die richting uitgingen." De dieren stormden samen op een omheining af en konden zo onder de draad door kruipen. Dit weekend werd ook het kerkhof van Berkenbos in Heusden-Zolder geteisterd door de dieren. De grond boven zeker 40 graven werd omgewoeld. Burgemeester Mario Borremans is de overlast moe en eist maatregelen van Agentschap Natuur en Bos.