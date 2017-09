Misnoegde reiziger giet frustraties om geannuleerde vlucht Ryanair in filmpje (en hij is niet enige die boos is)

DB, KVDS

video Een Vlaamse student die het slachtoffer werd van een geannuleerde vlucht van lagekostenmaatschappij Ryanair, heeft zijn frustraties om zijn in het water gevallen reis naar Berlijn in een filmpje gegoten en op sociale media gepost.

Voor Thibo Sergeant (19) was dat geen oplossing. "Mijn vriendin en ik zouden gisteren een vlucht naar Berlijn nemen vanaf Zaventem", doet hij zijn verhaal. "Maar 34 uur voor vertrek werd die zonder enige uitleg geannuleerd. Omboeken kon, maar dan alleen naar een namiddagvlucht morgen, waardoor we pas om 23 uur in Berlijn zouden zijn. Terugkeren kon dan op vrijdagochtend om 7 uur. Dat werd dan wel een heel korte vijf dagen. Extra probleem was dat we geen deftig hotel meer vonden voor die periode. En daarom hebben we besloten om helemaal niet te vertrekken."



Compensatie

De jongeman probeerde een compensatie aan te vragen via de website, maar toen hij het formulier daarvoor wilde invullen kreeg hij elke keer een foutmelding. Omdat zijn boekingsnummer niet werd herkend of omdat het systeem om te checken of hij wel een echt persoon en geen machine was, niet werkte. "De klantenservice was ook geen hulp, want daar werd gewoon niet geantwoord. Ik kreeg alleen te horen dat alle medewerkers in gesprek waren, hoewel ik zes keer geprobeerd heb in twee dagen."



Thibo goot zijn frustraties dan maar in een filmpje. "Ik ben een student en wou er na de herexamens nog even tussenuit. Niet kunnen vertrekken is een extra zure pil", zegt hij nog.