Peter Mertens (PVDA) breekt lans voor hogere pensioenen

17/09/17 - 18u22 Bron: Belga

Op ManiFiesta, het feest van de solidariteit in Bredene, heeft PVDA-voorzitter Peter Mertens opnieuw de pensioenplannen van de federale regering op de korrel genomen. In zijn speech nodigde Mertens iedereen uit om zich aan te sluiten bij de golf tegen de graaizucht en voor sociale verandering.

De PVDA-voorzitter reageerde op de uitlatingen van premier Michel, die op de gezinsdag van zijn partij MR gewaarschuwd heeft voor links extremisme. "Alles wat u het communisme verwijt, is uw regering vandaag zélf aan het realiseren. Vrijheid? Het is uw regering die de mensen verplicht om tot 67 jaar te werken. Sociale achteruitgang? Het zijn uw regeringspartijen die de bijl zetten in alle sociale verworvenheden, en daar nog fier op zijn ook." Daarnaast wees Peter Mertens erop dat in België nu al 1,7 miljoen mensen in armoede leven. "Hier op ManiFiesta zijn mensen die voor het eerst van hun leven de zee zien."



Gevecht

Ook het gekissebis over de pensioenplannen in het Zomerakkoord kwam uiteraard aan bod. "Wie gelooft die ministers nog? Als de regering vandaag niet durft raken aan het pensioen van 50-plussers, dan is het omdat ze schrik hebben van het massale verzet in de samenleving." PVDA zal zich op alle mogelijke manieren blijven verzetten tegen besparingen op de pensioenen. Zo lanceerde het de website www.blijfvanonspensioen.be. "En wij zullen dat gevecht winnen, zoals we ook het gevecht tegen de Turteltaks gewonnen hebben."



1.500 euro

Peter Mertens riep op om de pensioenen juist te versterken. Het pensioen zou gelijk moeten zijn aan drie kwart van het vroegere loon. "Wij vragen een minimumpensioen voor iemand die heel zijn leven gewerkt heeft van 1.500 euro per maand. En geen 1.200 euro zoals nu het geval is." In zijn speech noemde de PVDA-voorzitter het onhoudbaar dat miljarden weggesluisd worden naar belastingparadijzen. Dat geld zou bijvoorbeeld geïnvesteerd kunnen worden om de klimaatopwarming tegen te gaan. "Dat is niet alleen een kwestie van ecologisch bewustzijn, maar ook van sociale rechtvaardigheid. Het rusthuis in Texas, de watersnood in Bangladesh: de meest kwetsbaren worden het hardst getroffen."



Goede peiling

Mertens pleit daarom onder andere voor klimaatneutrale steden, windmolenparken in openbaar bezit en zonnepanelen op scholen. "Wij willen iedereen recht geven op duurzame en betaalbare groene stroom." Tenslotte werd iedereen onder het motto 'join the wave' opgeroepen om zich aan te sluiten bij de golf van sociale verandering. Volgens de PVDA-voorzitter is de verandering al ingezet. "Goede peilingen zijn altijd bemoedigend. Maar een peiling verandert de wereld niet. Wij geloven in creativiteit, wij geloven in inzet, wij geloven strijd, wij geloven in mensen."