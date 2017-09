Plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker breekt record met 325.420 verkochte azalea's

Door: aja

17/09/17 - 18u17

Enkele plantjesverkopers met VRT-nieuwsanker Goedele Wachters © Kom op tegen Kanker.

Het Plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker is weer afgelopen. Tijdens de 23ste editie werden er 325.420 azalea's verkocht. Met de actie zamelde de organisatie ruim 2,2 miljoen euro in. De opbrengst gaat naar steun-en zorgprojecten voor kankerpatiënten. Kom op tegen Kanker spreekt van een groot succes.

Tijdens het derde weekend van september zetten elk jaar honderden vrijwilligers zich in om zo veel mogelijk azalea's te verkopen. Een plantje kost telkens zeven euro. Met meer dan 300.000 verkochte azalea's overtreft de inzamelactie het record van vorig jaar. Toen verkochten ze een 290.260 azalea's, dit jaar werden er 325.420 plantjes verkocht.



De opbrengst van het Plantjesweekend bedraagt dit jaar 2.277.940 euro. Algemeen directeur van Kom op tegen Kanker Marc Michils zegt dat de opbrengst goed besteed zal worden. "De opbrengst van de plantjesverkoop gaat naar verschillende steun- en zorginitiatieven voor kankerpatiënten. Zo kunnen we met het geld onze Kankerlijn en de vele zorgvrijwilligers in meer dan 45 ziekenhuizen actief houden. Maar evengoed ondersteunen we er lotgenotengroepen mee of organiseren we activiteiten voor kinderen met kanker."