Politie rijdt autodief klem na lange achtervolging

Marco Mariotti

17/09/17 - 17u26 Bron: Eigen berichtgeving

© MMM.

Maasmechelen De politie van Maasmechelen heeft vanmiddag een autodief kunnen klemrijden na een lange achtervolging. De eigenaar van een Mercedes Vito in de regio Houthalen merkte dat zijn wagen was gestolen en belde de politie. Die kon via gps-tracking het voertuig lokaliseren in het Maasland.