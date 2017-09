Spoorwegtunnel Brussel maandag opnieuw open voor treinverkeer na leidingbreuk

Bewerkt door: aja

17/09/17 - 16u28 Bron: Belga

© photo news.

De spoorwegtunnel Deschanel, die onder water liep door de leidingbreuk tien dagen geleden in de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node, gaat maandag in alle vroegte opnieuw open voor het treinverkeer. Dat meldt spoorwegnetbeheerder Infrabel.

Door het incident moest ongeveer 1.600 meter spoor worden vervangen. Hoeveel de werkzaamheden hebben gekost, is volgens de woordvoerder nog niet duidelijk.



De werken aan de sporen tussen de stations Schuman en Brussel-Noord zorgden voor aanpassingen van de treinroosters en de omleiding via Leuven van tal van treinen op de as Brussel-Luxemburg.