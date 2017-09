Nu ook zinkgat in Vilvoorde

VDBS

17/09/17

De openwerfdag in Vilvoorde is letterlijk in het water gevallen. Door een lek in de waterleiding op de werf van de parkeergarage is er een zinkgat ontstaan van ongeveer 2 meter breed. Het zinkgat bevindt zich op de Grote Markt aan de ingang van de bibliotheek. Een viertal mensen moest geëvacueerd worden. Dat bevestigt burgemeester Hans Bonte. Momenteel loopt er een onderzoek naar hoe het lek is ontstaan.