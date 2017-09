De Wever noemt uitspraken van Beke "klinkklare flauwekul" en "slag onder de gordel"

TMA

N-VA-voorzitter Bart De Wever is niet te spreken over de uitspraken die CD&V-partijvoorzitter Wouter Beke zaterdag in Het Nieuwsblad deed. "Die vergelijking met het Vlaams Belang is echt onder de gordel", zei De Wever aan VRT en VTM in de marge van de N-VA-familiedag.