Gentse Feesten op Gentse Flyover tijdens autoloze zondag

video Ook in Gent bleef de auto vandaag aan de kant voor autoloze zondag met dit keer een verkeersvrije fly-over (B401) als blikvanger. In samenwerking met de Stad organiseren Springstof vzw en Treehouse vzw een straatfeest op het drukke viaduct naar het Zuid.

Tijdens de autoloze zondag wordt de B401 of het viaduct naar het Zuid jaarlijks afgesloten. Dit jaar werd het straatfeest een groot succes. "Een straatfeest organiseren op de B401 is een statement van jewelste: het toont waar vrijgekomen ruimte op een niet evidente plek midden in de stad kan toe leiden", zegt schepen voor mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).



"Iedereen komt hier aan met de glimlach, het is een ongelooflijk zicht", stelt hij vast. "Tijdens Gent Autovrij willen we Gentenaars en bezoekers tonen wat een toekomstgericht mobiliteitsbeleid kan teweeg brengen in onze stad." Intussen is een bureau aangesteld om te kijken wat er eventueel kan gebeuren als de fly-over wordt afgebroken. "Er zijn verschillende scenario's en mensen kunnen vandaag ook hun ideeën poneren."



Tijdens Gent Autovrij vindt ook de derde editie van de Gentse 6wijkse plaats. Deze keer start de ludieke volkskoers in de buurt van het Fonteineplein aan de Brugse Poort. Zowel enthousiaste kleuters met driewieler, fitte veertigers met jus in de benen als kranige oma's met hippe retrofiets worden aan de startlijn verwacht. De verschillende Gentse wijken nemen het tegen elkaar op. "Deze dag toont aan dat een stad ook leuk kan zijn als die autoluw wordt gemaakt", besluit Watteeuw.