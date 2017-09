Rutten: "N-VA gaat voorbij aan menselijkheid"

Door: redactie

video Voor Open Vld is N-VA een partij die "voorbijgaat aan de menselijkheid". Dat zegt voorzitster Gwendolyn Rutten in een gesprek met VTM NIEUWS. Rutten doet die uitspraak vooral over de houding van N-VA in het pensioendossier en na de beruchte opkuis-tweet van Theo Francken.