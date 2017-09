Bart De Wever: "Het zal van N-VA en van N-VA alleen afhangen"

TMA

"De moed om de nodige hervormingen te verdedigen is soms ver te zoeken. Het zal van ons en van ons alleen afhangen." Dat heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever zondag gezegd op de familiedag van zijn partij. "Wie een welvarend en solidair Vlaanderen en een veilig Vlaanderen wil, wie de Vlaamse identiteit wil omarmen en wie een zelfstandig Vlaanderen wil, roep ik op om onze rangen te versterken", zei De Wever.

N-VA blies verzamelen in het provinciaal domein Puyenbroeck in het Oost-Vlaamse Wachtebeke. Tijdens zijn toespraak wilde De Wever "duidelijk maken waar het voor ons om gaat volgend jaar en het jaar daarop", wanneer eerst lokale en vervolgens regionale, federale en Europese verkiezingen plaatsvinden. Volgens De Wever leveren de federale en de Vlaamse regering, en met name de N-VA-ministers, goed werk. "Maar dat werk was niet gemakkelijk. Het wordt ons bij momenten zelfs van allerlei kanten heel moeilijk gemaakt. We moeten als N-VA'ers con-ti-nu spitsroeden lopen", luidde het voor enkele duizenden N-VA-leden en -sympathisanten.



Maar de "tocht" van N-VA is nog maar pas begonnen, zei De Wever. Er zijn nog heel wat hervormingen nodig, "maar helaas is ook elders de moed om de nodige hervormingen te verdedigen soms ver te zoeken. Het zal van ons en van ons alleen afhangen."