"Ik kon plots niet meer helder denken": Hilde Crevits over moment dat kanker werd vastgesteld bij zoon (24)

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft voor het eerst verteld over de zware ziekte waartegen haar zoon Bram (24) dit jaar heeft gevochten. Enkele maanden geleden werd bij hem lymfeklierkanker vastgesteld. Crevits zat op een overleg met vakbonden en werkgevers toen het nieuws kwam. "Dat was keihard", vertelde ze vanmorgen in 'De Rotonde' op Radio 2. "Ik kon opeens niet meer helder denken."

© KULeuven. Het eerste wat door haar hoofd ging, was om te stoppen met politiek. "Vroeger zei ik altijd: als er iets met mijn kinderen gebeurt, dat zet ik een stap terug als politicus. Mijn eerste gedachte was nu dan ook: ik stop. Maar dat brengt natuurlijk niets op. Het is mijn zoon die ziek is en ertegen moet vechten."



De jongeman moest een zware behandeling ondergaan, met chemotherapie en bestralingen. Elke keer ging er iemand mee zodat hij die beproeving niet alleen moest doorstaan. "Vier dagen lang was hij telkens heel erg ziek en daarna een week goed. Voor hem was het belangrijk dat hij op zijn goede dagen gewoon kon blijven werken", aldus Crevits op Radio 2. "Ik heb geleerd dat - afhankelijk van persoon tot persoon en van behandeling tot behandeling - werken ook heilzaam kan zijn. Ik heb ook ontdekt hoe fantastisch een gezin is. Hoe aangenaam het is als je elkaar hebt en elkaar steunt."