ACV: "Staking geen goede manier om de regering op het goede spoor te brengen"

17/09/17 - 12u54 Bron: Belga

Marc Leemans tijdens een manifestatie in mei 2016 tegen het beleid van de regering Michel. © belga.

Het ACV zal op 10 oktober waarschijnlijk niet mee staken met de socialistische vakbond. Dat heeft ACV-topman Marc Leemans gezegd in "De zevende dag". "We denken niet dat een staking de goede manier is om de regering op het rechte spoor te brengen."

De socialistische overheidsvakbond ACOD heeft al langer aangekondigd op 10 oktober te zullen staken tegen het regeringsbeleid. De christelijke vakbond ACV zal niet meestaken. Voorzitter Marc Leemans zei dat zijn vakbond ook vaststelt dat "de regering niet goed bezig is en de dingen slecht in handen neemt". Hiermee verwijst hij onder andere naar het pensioendebat, dat volgens de bond slecht aangepakt wordt door minister Bacquelaine (MR).



Maar in tegenstelling tot de ACOD, zoekt het ACV haar heil niet in een klassieke staking. "We denken niet dat een staking de goede manier is om de regering op het rechte spoor te brengen", zei Leemans in "De zevende dag". "We denken dat het veel beter is de regering via heel veel opmerkingen te confronteren met de kritiek en de bezorgdheden van de mensen, dat er toch wel een bijsturing nodig is van dit beleid. Dat heeft hopelijk meer kans op slagen dan een staking."