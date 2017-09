Vlaamse topchef woest op respectloze klanten: "Twee uur lang uitgescholden, mijn vrouw stond in de keuken te huilen"

avh

Sam Van Houcke, topchef van restaurant Onder den Toren in Hansbeke, haalt in een heftige Facebookpost zwaar uit naar onbeschofte gasten. Na een ware nachtmerrie vrijdagavond vraagt Van Houcke respect voor horecapersoneel. "Ik hoop dat u zich realiseert dat uw gedrag ronduit onbeschoft was en het niet ok is om mijn personeel tot huilen toe uit te schelden."

"Gekraakt en huilend stond mijn vrouw in de keuken, niet meer wetende wat te moeten doen." Van Houcke, die enkele maanden geleden werd uitgeroepen tot Viskok van 2017, schrijft op Facebook de frustratie en verontwaardiging van zich af. Vrijdagavond kreeg hij twee onbeschofte klanten over de vloer die zijn personeel tot tranen toe hebben geschoffeerd. In een vlammend bericht richt hij zich rechtstreeks tot de twee klanten.



"Beste dame die gisteren in ons restaurant kwam dineren", schrijft Van Houcke. "Wanneer u deze ochtend, waarschijnlijk met een ferme kater, wakker wordt, hoop ik dat u zich realiseert dat uw gedrag ronduit onbeschoft was en het niet ok is mijn personeel tot huilen toe uit te schelden."

Scheldtirade Het begon allemaal met een portie wilde eend die de vrouw in kwestie had besteld. Het gerecht was duidelijk niet naar haar zin, waarna ze het op een schelden zette: "Ons team heeft meteen naar een oplossing gezocht, maar dat weerhield haar er niet van om mijn zaalpersoneel - inclusief mijn vrouw - uit te blijven schelden voor het volledige restaurant." "Ze bleef maar doorgaan tot ik me kwaad heb moeten maken en gezegd heb dat ze door moesten gaan."

Huilen Bij die ene tirade bleef het helaas niet. Nadat de vrouw een nieuw bord had gekregen, vloog ze opnieuw uit, deze keer omdat de chef haar geen korting wou geven. Op het einde van het diner vroeg het koppel de rekening en nog twee glazen wijn. En opnieuw leidde dat tot een scheldpartij, omdat het restaurant hen die twee glazen nog had aangerekend.



"Hij vond het bijzonder klantonvriendelijk van ons dat we - zelfstandigen onder elkaar - geen korting gaven. Zelfs nadat we hem uitgelegd hadden dat wij werken met een officiële kassa en altijd een btw-bonnetje geven, hield hij niet op. Na twee uur aan een stuk uitgescholden te worden was dit voor mijn vrouw de druppel. Gekraakt en huilend stond ze in mijn keuken, niet meer wetende wat te moeten doen. Ik werk al elf jaar samen met Stefanie in een restaurant en ik heb haar nog nooit weten huilen omdat een klant haar zo behandelde." "Wij zijn ook maar mensen, mensen met een passie, mensen die zich elke dag inzetten om het u naar uw zin te maken."

Buiten Zelfs toen het koppel het restaurant verliet, ging de heisa buiten verder. "Mijn vrouw nam vriendelijk afscheid en zei tot ziens als de vrouw - die een mooi glaasje op had - buiten opnieuw begon te roepen. Duidelijk hoorbaar in het hele restaurant. Tot ziens? Je denkt toch niet dat je ons hier nog gaat zien zeker! Ze bleef maar doorgaan tot ik me kwaad het moeten maken en gezegd heb dat ze door moesten gaan." "Ik hoop dat u beseft dat de manier waarop u mijn personeel behandeld heeft, niet door de beugel kan en dat zij respect verdienen."