Agente in elkaar geslagen tijdens massale vechtpartij op jaarmarkt

Tom Vierendeels

17/09/17 - 12u01 Bron: Eigen berichtgeving

© anp.

Beersel Op de jaarmarkt in Beersel is gisteravond een inspecteur van de politiezone Zennevallei gewond geraakt toen ze met enkele collega's tussenbeide kwam bij een massale vechtpartij.

"Kort na 22 uur gingen dertig à veertig jongeren met elkaar op de vuist aan een café", zegt commissaris Christian Steens. "Een ploeg die al ter plaatse was om een oogje in het zeil te houden kwam tussenbeide en kreeg onmiddellijk bijstand van andere interventieploegen en collega's van omliggende zones. Enkelen keerden zich vervolgens tegen onze mensen, waardoor een inspecteur voor enige tijd werkonbekwaam is. Er werden in totaal vier personen opgepakt."



Drie onder hen werden ter beschikking gesteld van het parket Halle-Vilvoorde.