17/09/17 - 10u28 Bron: eigen berichtgeving

In de Vennestraat in Genk is deze morgen brand uitgebroken in een appartement. Het vuur ontstond in de zetel. De bewoners kregen de vlammen niet eigenhandig geblust en raakten bevangen door de felle rookontwikkeling. Een gezin van vier, en twee personen van het aanpalende pand werden ter controle overgebracht naar het ziekenhuis aangezien zij rook binnenkregen.