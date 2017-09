Kinderverzorgster staat terecht voor dood van tien maanden oude baby

TMA

17/09/17 - 09u50 Bron: Belga

Voor de correctionele rechtbank van Brussel begint maandag het proces van een kinderverzorgster die de dood van een tien maanden oud kind veroorzaakt zou hebben. Het meisje, dat werd opgevangen in kinderdagverblijf "Bébé câlins" in Sint-Agatha-Berchem, overleed op 21 maart 2015 aan de gevolgen van het shakenbabysyndroom. Een kinderverzorgster van de crèche werd in staat van beschuldiging gesteld en naar de correctionele rechtbank verwezen. Ze ontkent iedere verantwoordelijkheid voor de dood van het kind.

De kinderverzorgster moet zich verantwoorden voor vrijwillige slagen en verwondingen met de dood tot gevolg maar zonder het oogmerk te doden. Ze wordt verdedigd door meester Sven Mary.



De feiten dateren van 21 maart 2015. Een kind van tien maanden, Malaïka, overleed in het ziekenhuis aan de gevolgen van een inwendige bloeding, twee dagen na een spoedoperatie aan de hersenen. Enkele dagen voordien had het kinderdagverblijf waar het kind verbleef met spoed een ziekenwagen opgeroepen omdat het kind na een middagdutje onwel was.



De autopsie wees uit dat het kind het slachtoffer was van het shakenbabysyndroom.



Geen vergunning

Het kinderdagverblijf "Bébé câlins" verloor in 2006 de erkenning van Kind en Gezin als gevolg van een zwaar ongeval met een jongen van drie maanden. In het Brussels gewest kan een crèche echter zelfstandig werken, zonder erkenning. Als gevolg van de gebeurtenissen in maart 2015 werd het kinderdagverblijf op bevel van de burgemeester van Sint-Agatha-Berchem definitief gesloten.