Laat vandaag de auto een dagje staan: het is weer Autoloze Zondag

Bewerkt door: ib

17/09/17 - 05u45 Bron: Belga

Autovrije zondag vorig jaar in Brussel. © belga.

Vandaag vindt opnieuw de Autoloze Zondag plaats, een initiatief dat deel uitmaakt van de Week van de Mobiliteit van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. In tientallen steden in Vlaanderen en Brussel worden activiteiten georganiseerd en autovrije zones ingesteld.

De Week van de Mobiliteit, die plaatsvindt van 16 tot 22 september, viert dit jaar de 200ste verjaardag van de fiets. Het speerpunt van de week is zoals elk jaar de Autoloze Zondag. Al een veertigtal gemeenten in Vlaanderen zijn ingeschreven, en verspreid over heel Vlaanderen zijn er autovrije zones in grote steden en kleine gemeenten. Naast de klassiekers, zoals de Autodeelsalons en de Cycle Chic acties, kan je ook naar enkele in het oog springende acties, zoals Fly Over in Gent.



Fietsdorp

Ook in de hoofdstad worden allerhande activiteiten georganiseerd. Zo komt er een fietsdorp op het Poelaertplein en een retro-fietsparade van 10 kilometer die de geschiedenis van de fiets tentoonstelt. Wie toch pech heeft op de Autoloze Zondag kan die dag opnieuw gratis rekenen op fietsherstellingsdienst van vzw Cyclo.



Het Brussels Gewest is zondag van 9.30 tot 19.00 uur afgesloten voor het verkeer. De wagens die wel een toestemming hebben om in de hoofdstad te reizen, moeten dat doen met een snelheid van maximaal 30 kilometer per uur. Het openbaar vervoer is zondag gratis.



Uit een enquête van mobiliteitsorganisatie Touring blijkt dat vier op de tien respondenten (wellicht) zal deelnemen aan de Autoloze Zondag. Volgens Ircel de Intergewestelijke cel leefmilieu, is door de Autoloze Zondag van vorig jaar de aanwezigheid van dieselroet in de lucht op een dag tijd met de helft verminderd.



Alle info op www.weekvandemobiliteit.be