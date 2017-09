27 dossiers lopend rond dodelijk internetspel Blue Whale Challenge

Door: ESA

16/09/17 - 18u19 Bron: VTM NIEUWS

Het federaal parket onderzoekt 27 dossiers die mogelijk gerelateerd zijn aan het gevaarlijke internetspel Blue Whale Challenge met VTM Nieuws.

In mei waren in België al 18 dossiers bekend van de dodelijke uitdaging. Wie meedoet aan het 'spel', moet 50 dagen lang dagelijks een opdracht uitvoeren. Het begint onschuldig, zoals een dag niet praten of een horrorfilm kijken. Later worden de uitdagingen extremer, en moeten de jongeren aan verregaande vormen van zelfverminking doen. Bij de allerlaatste stap worden ze aangespoord om 'het spel te winnen' door zelfmoord te plegen.



"Het gaat om een Europees fenomeen waarbij een aantal figuren systematisch mensen pushen om zelfmoord te plegen. Dat gaat dikwijls gecombineerd met pestgedrag", zegt woordvoerder Eric Van der Sijpt.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.