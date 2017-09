Beke haalt uit naar N-VA: "Je kan geen centrumpartij zijn als je het discours van het Vlaams Belang overneemt"

Bewerkt door: sam

politiek "N-VA is in 2014 groot geworden door het Vlaams Belang leeg te vreten, en nu doen ze er in hun discours alles aan om die kiezers voor zich te blijven winnen." Dat zegt CD&V-voorzitter Wouter Beke in een interview in Het Nieuwsblad.

CD&V is de grootste partij op lokaal vlak, maar N-VA scoort al geruime tijd hoger in de peilingen en wil de rol van leidende centrumpartij overnemen. Volgens Beke staan de kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 voor een belangrijke keuze: "Kiezen zij voor een duidelijk project dat de mensen verbindt en de samenleving versterkt, of kiezen ze voor een model waarbij voort­durend tweedracht wordt gezaaid en een discours van islamofobie wordt gevoerd? "

Premier Charles Michel tikt Theo Francken op de vingers na '#opkuisen'-bericht

De Wever ziet geen graten in Franckens "opkuistweet"