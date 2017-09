Veertiger zwaar in elkaar geslagen nadat hij tussenkomt in vechtpartij: "Politie liet daders lopen"

Door: Tim Van Damme

16/09/17 - 17u32 Bron: Eigen berichtgeving

© Tim Van Damme.

Aalst Een 43-jarige man is afgelopen nacht in elkaar geslagen aan de Sint-Martinuskerk van Aalst. Volgens zijn 27-jarige broer werd hij het slachtoffer van zware agressie nadat hij probeerde tussen te komen in een gevecht. "Hij probeerde een jongen te helpen en hem weg te trekken, maar daarop werd hij hardhandig aangepakt door diens aanvallers", klinkt het. Het slachtoffer liep een gebroken neus en dubbele kaakbeenbreuk op en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Rond 3 uur besloten Mario Diaz Martinez (43), zijn broer Anthony (27) en enkele vrienden om huiswaarts te keren na een nachtje stappen in danscafé Oxygène aan het Priester Daensplein. "Op de terugweg passeerden we langs de Sint-Martinuskerk. Daar was een gevecht aan de gang tussen twee groepen jongeren. Toen mijn broer zag hoe een van de kerels echt in nood verkeerde, besloot Mario in te grijpen", verklaart Anthony.



Die actie werd allesbehalve in dank afgenomen. De jongeren keerden zich tegen de veertiger en sloegen hem brutaal in elkaar. Toen de aanvallers in de verte een politiepatrouille zagen, zetten ze het op een lopen. Anthony probeerde de agenten nog de vier verdachten aan te wijzen. "Maar de politie greep niet in. De daders konden gewoon wegvluchten. Daarna vroegen ze aan mijn broer of hij naar huis wilde gaan en de dag nadien klacht kon komen indienen", klinkt het vol ongeloof.



Burgemeester reageert geschokt

Ook de ouders van het slachtoffer zijn niet te spreken over de manier waarop de politie de vechtpartij zou hebben afgehandeld. "Een mens in nood moet je helpen. Als zij dat niet doen, weet ik niet wie het dan wel moet doen. Ik zal verdere stappen ondernemen", zegt papa Antonio (65).



Burgemeester D'Haese reageert alvast geschokt op wat er zich afgelopen nacht heeft afgespeeld. "Ik heb gevraagd om alle camerabeelden te controleren en om het slachtoffer zo snel mogelijk te verhoren. Als er fouten door onze politiedienst worden gemaakt, wil ik dat die ten gronde onderzocht worden."