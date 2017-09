Manifestatie voor baby die stierf na verblijf in crèche

Door: Silke Vandenbroeck

Een tachtigtal personen heeft deze namiddag een manifestatie gehouden op het Poelaertplein in Brussel. De manifestatie werd gehouden ter ere van baby Malaïka. Het tien maanden oude meisje stierf in 2015 tijdens haar verblijf in de crèche 'Bébé Câllins' in Sint-Agatha-Berchem. Ze is gestorven aan de gevolgen van het shakenbabysyndroom.



Dinsdag verschijnt een van de verzorgsters van de crèche voor de correctionele rechtbank. Ze wordt beschuldigd van opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg zonder de intentie te doden. Met de actie willen de ouders van Malaïka dat de politiek en justitie dit soort misdrijven ernstig neemt.