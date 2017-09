Frank Raes zorgt voor emotioneel moment bij Cath Luyten in 'Het Heilig Huis Van Hanssen' op Joe

Door: redactie

Evi Hanssen ontvangt elke zaterdag een centrale gast in 'Het Heilig Huis Van Hanssen', haar gloednieuwe radioprogramma, zaterdag tussen 10 en 12u op Joe. Deze ochtend had Evi het in een openhartig gesprek met presentatrice Cath Luyten over het leeftijdsverschil met haar man Frank Raes, zijn hartoperatie, én over het moederschap. Om daar iets meer over te weten te komen had Evi de hulp ingeschakeld van Frank Raes en hem gevraagd te beschrijven waarom Cath een goeie mama is voor hun zoontje Bill. Cath is een goeie mama omdat ze heel goed meegaat in de geest van onze zoon en mee met hem kan fantaseren. Dat typeert haar wel als mama. Ik heb daar iets meer moeite mee, ik ben realistischer, meer down to earth. Ze is ook strenger, ik ben een vrij brave papa, ik geef hem makkelijker gelijk. Ze is wel strenger maar tegelijkertijd zeer nauw met hem, dicht bij zijn hart" concludeerde Frank. De woorden van Frank Raes kwamen als een complete verrassing voor een zichtbaar ontroerde Cath: "Dit bespreken wij thuis nooit en dat hij nét dat hier aanhaalt, vind ik echt wel heel mooi." Het Heilig Huis Van Hanssen, elke zaterdag tussen 10 en 12u op Joe