Cath Luyten openhartig over relatie met Frank Raes: 'Als we seks hebben, hoor ik zijn nieuwe hartklep sneller tikken'

16/09/17

16/09/17 - 12u20 Bron: vtmnieuws.be

video

Evi Hanssen presenteert elke zaterdag het gloednieuwe radioprogramma 'Het Heilig Huis Van Hanssen' op Joe, waarin ze met een bekende gast de actualiteit overloopt. Daarbij gaat Hanssen geen enkel taboe uit de weg. Zo had ze het deze ochtend in een openhartig gesprek met presentatrice Cath Luyten over het leeftijdsverschil met haar man, Frank Raes én over de hartoperatie die hij in 2009 onderging. Hij is er 63 en ik ben net 40 geworden zei Cath Luyten. 'Het gaat eigenlijk wonderwel, maar toen Frank zijn hartoperatie onderging, dacht ik wel meteen: 'Voila, hier zullen we het hebben. Want de mensen zeiden altijd dat ik niet moest trouwen met een oudere man. De angst is er wel nog na die hartoperatie.' Cath vertelt ook emotioneel over het moment waarop ze te horen kreeg dat het niet goed ging met haar man en wat de gevolgen zijn van de hartklep. 'Frank heeft nu een nieuwe hartklep van carbon en je hoort het getik wanneer de hartklep dichtgaat. Dus als wij seks hebben, hoor je die klep natuurlijk veel sneller gaan.Het is ook wel gemakkelijk, want dan weet je meteen dat je moet downsizen', lacht Cath. Het Heilig Huis Van Hanssen, elke zaterdag, tussen 10 en 12u op Joe