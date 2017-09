Ryanair annuleert twee vluchten op Brussels Airport

jv

Ryanair heeft vandaag twee vluchten geannuleerd op Brussels Airport, één naar Berlijn en één naar Lissabon. Maar dat heeft niets te maken met de beslissing van de Ierse lagekostenmaatschappij om deze herfst ongeveer 2.000 vluchten te annuleren. Dat heeft woordvoerster Florence Muls van de luchthaven meegedeeld.

Ryanair heeft gisteren te kennen gegeven tot eind oktober veertig tot vijftig vluchten per dag te annuleren. De maatregel heeft te maken met verlofperiodes van piloten en boordpersoneel.



"Maar deze twee vluchten zijn om andere redenen afgelast", aldus Muls, die in contact staat met Ryanair. "Zij beslissen dag per dag en wij passen ons aan", luidt het.



Op de luchthaven van Charleroi zijn dit weekend vier Ryanair-vluchten geannuleerd wegens de operationele beslissing bij de Ieren.