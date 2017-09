Massale opkomst voor afscheid van twee jongeren die omkwamen bij ongeval

Door: Sam Ooghe/Jef Van Nooten

Honderden mensen hebben deze ochtend afscheid genomen van Julie Roelens, de jonge chiroleidster die vorig weekend overleed bij een tragisch ongeval. De grote zaal in het crematorium in Lochristi bleek lang niet groot genoeg voor alle aanwezigen. Verschillende personen moesten de plechtigheid rechtstaand en zelfs buiten de ruimte volgen. Een zelfde beeld in Vosselaar, waar ook massaal afscheid genomen werd van Gilles Dierckx (18), die vorig weekend om het leven kwam bij een ongeval.

Het afscheid was er één van weinig woorden. De familie koos ervoor om vooral muziek af te spelen die Julie zelf graag hoorde. Waaronder het openingsnummer van Harry Potter, een film waarvan Julie grote fan was. "De film gaat over je innerlijke kracht vinden en vechten voor wat goed is. Wel, dat was Julie ten voeten uit", klonk het. De ouders van Julie waren te aangeslagen om zelf het woord te nemen. Haar vriendinnen van de chiro herdachten haar door samen hun liedje te zingen. Het afscheid eindigde met een daverend applaus. "Voor een warme, sociale en mooie jonge vrouw."

Ook massaal afscheid van Gilles Dierckx (18)

In Vosselaar woonden deze voormiddag naar schatting 800 mensen de uitvaartplechtigheid bij van Gilles Dierckx (18). De jongeman overleed vorige week zaterdag nadat hij op zijn fiets werd aangereden door een auto aan De Breem in Vosselaar. Hij was op de terugweg van een fuif naar huis. De bestuurder, die van dezelfde fuif kwam, pleegde vluchtmisdrijf. Toen hij zich uren later bij de politie ging melden, was hij nog steeds dronken.



De Onze-Lieve-Vrouwekerk in Vosselaar was veel te klein voor alle vrienden en familie die afscheid wilden nemen van Gilles. Hoewel er al extra stoelen in de kerk geplaatst waren, stond achteraan de kerk nog een massa mensen recht. Tientallen aanwezigen geraakten de kerk zelfs helemaal niet binnen.



Tijdens de plechtigheid werd onder meer een tekst voorgelezen van de ouder van Gilles. "Je leven was veel te kort, maar je hebt er 200 procent van geprofiteerd. Gelijk heb je", klonk het. "We hebben zoveel om je moeten lachen. En dat zullen we blijven doen, telkens we herinneringen aan je ophalen."