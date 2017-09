"Je voelt in heel je lijf dat dit fout is": kastanjebomen gekapt na fel protest

Tekst: Saskia Castelyns/ Video: Benoit De Freine

Door merg en been ging het geluid van de kettingzagen, stipt om 7u, op de Antwerpse Charlottalei. De kap van een 50-tal kastanjebomen is er vanochtend gestart. Na fel protest door de buurt, tot zelfs in de rechtbank. Maar het 'bomencomité' ving bot.



Diezelfde buurt aanschouwde de neervallende bomen met tranen in de ogen. "Je voelt in heel je lijf dat dit fout is." De kap is een voorbode van de heraanleg van de boulevard. Volgens het districtsbestuur noodzakelijk omdat de kastanjebomen de veiligheid in gevaar brachten omdat ze instabiel waren.