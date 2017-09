Reynders wil dat Franse gemeenschap geleid wordt door gewestministers

Door: redactie

Vicepremier Didier Reynders (MR) wil dat de Franse gemeenschap enkel nog geleid wordt door ministers van het Waalse en Brusselse gewest. Dat zegt hij in een interview met Le Soir. "Ik weet niet wat ministers van de Franse gemeenschap 's ochtends denken als ze zich scheren, maar in elk geval niet aan wat ze in de loop van de dag zullen doen", zegt hij met een boutade.