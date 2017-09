Rechter Grondwettelijk Hof duikt op in affaire-Azerbeidzjan

Door: redactie

16/09/17 - 05u16 Bron: Belga

© ANP.

Het regime van Azerbeidzjan heeft niet alleen Belgische politici gebruikt om te lobbyen, ook een van de twaalf rechters van het Grondwettelijk Hof, Jean-Paul Moerman (65), duikt nu op in Azerigate. Dat schrijft De Tijd vandaag.

De 65-jarige Moerman spreekt al meer dan 16 jaar recht bij het Grondwettelijk Hof. De voorbije jaren is hij ettelijke keren uitgenodigd in Azerbeidzjan, waar hij dan in zijn functie van Belgische toprechter stellingen innam die het regime als muziek in de oren klonken. Zijn vluchten en verblijfskosten zijn onder andere betaald door de controversiële vzw van de liberalen Stef Goris en Alain Destexhe. Moerman was ook consultant voor het boek van een Azerbeidzjaanse politicus die nu de spilfiguur is in de smeergeldaffaires rond enkele Europese politici.



Moerman mocht slechts één keer officieel naar Azerbeidzjan reizen namens het Hof, op vraag van de Raad van Europa. Dat was meteen de laatste keer omdat hij er tot ieders verbazing de verdediging opnam van de Azerbeidzjaanse president. De Raad van Europa had zijn ongenoegen daarover duidelijk laten blijken aan het Hof, is te horen.



Moerman bevestigt aan De Tijd dat hij bij zijn reizen naar Azerbeidzjan zijn vliegtuig- en verblijfskosten liet betalen door de controversiële vzw van Goris. "Ik dacht altijd dat het de ngo van Goris zelf was die betaalde. In mijn naïviteit dacht ik zelfs dat de Raad van Europa die financierde. Maar ik heb nooit druk gevoeld. Er is mij nooit verteld wat ik moest zeggen", luidt het



De huidige Franstalige voorzitter van het Grondwettelijk Hof, Jean Spreutels, reageert dat Moermans reizen "zuiver privé waren". "Ik wist dat hij naar Azerbeidzjan ging, maar dat had niets met het Hof te maken. Hij ging er ook niet als rechter naartoe. Ik kende het kader niet waarin hij dat deed. Maar ik zie geen probleem."