Slachthuisdirecteur van Tielt: "Een varken heeft gevoelens. Daar letten we nu nog strenger op"

Het blijft een paradox: dierenwelzijn in een slachthuis. Toch moet de dood van het dier vriendelijk zijn - zonder slaan en schoppen, zonder het besef dat het einde nabij is. Thomas De Roover De Brauwer (30) beseft dat maar al te goed: in maart stond zijn varkensslachthuis in Tielt in het oog van de storm, na een undercoverfilmpje van Animal Rights. "Een varken blijft áltijd een dier, dat is de basisregel."

"Alsof de hemel op mijn hoofd viel." Zo omschrijft Thomas De Roover De Brauwer, de CEO van Debra-Group, wat er door hem heen ging op 22 maart dit jaar. Die dag verspreidde Animal Rights een filmpje, undercover gedraaid in zijn slachthuis in Tielt, waarop varkens mishandeld werden voor de slacht. Minister Ben Weyts (N-VA) van Dierenwelzijn greep in en sloot het slachthuis meteen. Intussen draait het slachthuis opnieuw bijna op volle toeren en werkt De Roover De Brauwer hard om het imago van zijn bedrijf te corrigeren: een hele maand mogen mensen komen kijken hoe ze er varkens slachten. En vooral: hoe ze dat met respect voor de dieren doen. Lees ook Nog nooit in 30 jaar zo weinig varkens gekweekt in België

Was het filmpje ook voor u een wake-upcall? "Ondanks alle inspanningen waren er toch nog wantoestanden. Dat was nog het moeilijkst te begrijpen."

U overwoog zelf ontslag te nemen. "Ik heb die vraag aan mijn management gesteld, ja. Ik vond dat ik als CEO verantwoordelijk was, nog los van het feit of ik er rechtstreeks op de vloer mee te maken had of niet. Uiteindelijk was de conclusie dat ik mijn ontslag niet zou geven."