"Een varken heeft gevoelens. Daar letten we nu nog strenger op"

Sven Spoormakers

16/09/17 - 03u00

© Belga.

Het blijft een paradox: dierenwelzijn in een slachthuis. Toch moet de dood van het dier vriendelijk zijn - zonder slaan en schoppen, zonder het besef dat het einde nabij is. Thomas De Roover De Brauwer (30) beseft dat maar al te goed: in maart stond zijn varkensslachthuis in Tielt in het oog van de storm, na een undercoverfilmpje van Animal Rights. "Een varken blijft áltijd een dier, dat is de basisregel."

"Alsof de hemel op mijn hoofd viel." Zo omschrijft Thomas De Roover De Brauwer, de CEO van Debra-Group, wat er door hem heen ging op 22 maart dit jaar. Die dag verspreidde Animal Rights een filmpje, undercover gedraaid in zijn slachthuis in Tielt, waarop varkens mishandeld werden voor de slacht. Minister Ben Weyts (N-VA) van Dierenwelzijn greep in en sloot het slachthuis meteen. Intussen draait het slachthuis opnieuw bijna op volle toeren en werkt De Roover De Brauwer hard om het imago van zijn bedrijf te corrigeren: een hele maand mogen mensen komen kijken hoe ze er varkens slachten. En vooral: hoe ze dat met respect voor de dieren doen.

Was het filmpje ook voor u een wake-upcall? "Ondanks alle inspanningen waren er toch nog wantoestanden. Dat was nog het moeilijkst te begrijpen."

U overwoog zelf ontslag te nemen. "Ik heb die vraag aan mijn management gesteld, ja. Ik vond dat ik als CEO verantwoordelijk was, nog los van het feit of ik er rechtstreeks op de vloer mee te maken had of niet. Uiteindelijk was de conclusie dat ik mijn ontslag niet zou geven."

Cynisch genoeg was uw bedrijf één van de voorlopers op het vlak van dierenwelzijn: bij jullie werden varkens al verdoofd met een CO2-systeem in plaats van met stroom. "Dat is maar één voorbeeld, ja. We hadden sinds 2014 ook al een hele nieuwe infrastructuur voor het lossen van de varkens - met aangepaste hellingen, bijvoorbeeld. Werkelijk álle aanbevelingen uit de meest toonaangevende studie van Temple Grandin hebben we gevolgd. En niet onbelangrijk: we gaven ons personeel al voordien opleidingen in dierenwelzijn. Tóch gebeurde wat niet mocht gebeuren - mea culpa."

In de elf dagen dat uw bedrijf gesloten was, hebt u extra camera's laten plaatsen op de werkvloer. Iedereen in uw bedrijf kan nu live zien wat er gebeurt. "Er staat een scherm in het kantoor van de mensen van het FAVV in het slachthuis, bij de 'wellfare officer' en natuurlijk in mijn bureau. Ook in de refter kan iedereen nu meekijken. Een extra sociale controle, zeg maar: de mensen kunnen elkaar controleren, en aan de alarmbel trekken als het nodig is."

Is dat sindsdien al gebeurd? "We hebben nog geen enkele melding gekregen."

Camera's om iedereen in het oog te houden op de werkvloer: dat gaat wel vér. "Ze hangen er. Ze worden gebruikt. Het is ook afgesproken in het convenant met minister Weyts, dus voor de overheid is er geen probleem. Als we het vertrouwen van de consument in ons vlees willen bewaren, moeten we ver gaan, ja."

Intussen zitten slachthuizen zoals het uwe met een imagoprobleem - er werken dierenbeulen en sadisten in een 'horrorslachthuis', en de winst is belangrijker dan het welzijn van koeien, varkens en kippen. "We kunnen maar één ding doen: transparantie bieden en bewijzen dat het ook ánders kan. Dat is wat wij aan het doen zijn: een maand lang mag iedereen komen kijken hoe wij werken. En we denken na over een manier om die extreme openheid nog door te trekken."

Verbaast het u dat dierenwelzijn plots zo hoog op de agenda staat? "Zó plots is dat niet. De wetgeving over welzijn van dieren is jaren geleden al ontwikkeld en heeft sindsdien enkel aan belang gewonnen. Het is waar dat er nú veel aandacht voor is, na zo'n filmpje. Maar mensen zouden moeten beseffen dat wij - de hele sector - al lang aandacht hebben voor dierenwelzijn. Niet enkel vanuit het ethische concept, maar ook uit kwaliteitsoverwegingen. Stress vóór het slachten heeft echt een nefaste invloed op de kwaliteit van het vlees. Als wij varkens consequent zouden mishandelen, zou ons vlees onverkoopbaar zijn. Met andere woorden: het niet respecteren van het dierenwelzijn heeft een rechtstreekse invloed op de consument én op de producent - wij, dus."

Beschouwt u een varken als een dier of als een product? "Als een dier, natuurlijk. Het wordt pas een product wanneer je het slacht. Een varken komt hier binnen als een levend wezen met gevoelens. Daarom is de opleiding zo belangrijk: je krijgt echt een inkijk in hoe een varken denkt, aan de hand van zijn gedrag. Je leert kijken naar signalen die angst of zenuwachtigheid verraden - de stand van de oren, snuffelt het, kijkt het rond, stapt het vlot verder of aarzelt het? Daar letten we nu nog strenger op dan vroeger."

Uit verslagen van de 'dierenartsen in opdracht' blijkt dat het grootste deel van het dierenleed niet in het slachthuis wordt veroorzaakt, maar op transport. Dat hebt u niet in de hand. "Nee. Maar in elke schakel van de keten moet je als bedrijf je verantwoordelijkheid nemen. Daarom zijn er hier van bij het lossen mensen van het FAVV die indien nodig de vaststellingen doen, om een veehouder of een transporteur te wijzen op problemen."



U pleit voor meer transparantie. Maar is er ook voldoende controle op hoe diervriendelijk het slachten gebeurt? De Vlaamse Inspectiedienst Dierenwelzijn controleerde in 2016 amper 14 keer onaangekondigd een slachthuis. Het jaar voordien zelfs maar drie keer. Dat is weinig, vind ik.



"Er zijn wel permanent veeartsen in opdracht van het FAVV in het slachthuis. Zij maken officiële meldingen als ze inbreuken vaststellen. Het is dan aan de Inspectie Dierenwelzijn om in te grijpen. Maar: het is aan ons om onze verantwoordelijkheid te nemen, zodat controles enkel kunnen bevestigen dat we goed bezig zijn."

U bent niet tégen meer controle? "Integendeel. In het actieplan dat we na de crisis opstelden, hebben we het idee geopperd om hier permanent iemand van de Inspectie Dierenwelzijn te laten werken, of om de beelden rechtstreeks te streamen naar de Inspectie Dierenwelzijn zelf."

Laten we even wat ruimer kijken dan dierenwelzijn: de Belg eet nog 19 kilo vlees per jaar - 8 kilo minder dan 15 jaar geleden. Zet die evolutie de markt onder druk? "België is meer dan drie keer zelfvoorzienend qua varkensvlees - ruim 11 miljoen varkens per jaar. Met andere woorden: we exporteren meer varkensvlees dan dat we op onze eigen markt verbruiken. Bovendien stijgt de vleesconsumptie mondiaal wél. Dus nee, het is niet omdat de Belg minder vlees eet dat de markt onder druk staat."