Topfotograaf richt lens alleen nog op jongeren met beperking

KATRIEN DE MEYER

16/09/17 - 05u00

© Jan Aelberts.

New Yorks modefotograaf Rick Guidotti (59) kreeg 15 jaar lang topmodellen voor zijn lens. Cindy Crawford. Naomi Campbell. Claudia Schiffer. Tot hij in eigen straat een meisje met albinisme kruiste. "Zo'n schoonheid had ik nog nooit gezien." Van de ene dag op de andere keerde hij de modewereld de rug toe. Vandaag reist Rick de wereld af om kinderen met genetische afwijkingen of handicaps te fotograferen met één missie: ons tonen dat echte schoonheid in diversiteit zit, niet in zogenaamde perfectie. Momenteel is hij in ons land. In Wetteren verdrongen 200 jongelui zich gisteren voor de lens van de meester.

© Rick Guidotti. Een bijendans. Daar lijkt het op als de kleine New Yorker de sportzaal van de Sint-Lodewijkschool in Wetteren binnen walst. Tientallen kinderen met motorische of licht-mentale beperkingen zwermen nieuwsgierig op hem af, met of zonder rolstoel. Guidotti en zijn fototoestel dansen in cirkeltjes door de massa en flitsen telkens als er iemand dichterbij komt. Kinderen die interesse tonen, krijgen de lens gedurende een minuutje helemaal voor zich alleen. Tegelijk worden ze overgoten met liefde. Ze hoeven zijn 'Oh my god, you're gorgeous!' of zijn 'Look at those beautiful eyes!' niet te verstaan, de toon zegt alles: Jij Bent Prachtig Zoals Je Bent.



De ex-modefotograaf danst deze bijendans al bijna 20 jaar, over de hele wereld, op speelplaatsen, in ziekenhuizen en op medische congressen. Van Zuid-Afrika tot in Wetteren. De foto's die hij maakt van de kinderen en jongelui met een ander uiterlijk, belanden in chique salontafelboeken, aan de muren van arty galerijen, maar ook in gewone shoppingcentra. De Wetterse kinderen van gisteren hangen trouwens vandaag al te blinken op een expo in Gent. Dat slechts zes van de 210 leerlingen geen toestemming kregen van hun ouders om mee te doen aan de fotoshoot, bewijst hoeveel vertrouwen de naam 'Rick Guidotti' en zijn wereldwijde vzw 'Positive Exposure' oproepen.



Lees ook Om níét van te huilen: uiensoep met een verrassing

Populaire blog "Humans of New York" krijgt eigen docuserie

Belgische militairen vinden na patrouille hartverwarmende boodschap op hun wagen

Hoe hoog stond jij op de ladder als modefotograaf, in je vorig leven? © Rick Guidotti. "Pretty high (lacht). Ik werkte 15 jaar lang voor modebladen als 'Elle', 'Marie-Claire', 'GQ' met dé topmodellen van de jaren 80 en 90 en voor de grootste cosmeticamerken als L'Oréal en Revlon. Ik woonde acht jaar in Milaan. Alles begon met een portret van Yves Saint Laurent dat hij in al zijn winkels overal ter wereld liet ophangen. Bám, mijn naam was gemaakt. Ik verdiende veel geld, maar daar deed ik het niet voor. Het was een droomjob die me steeds meer frustreerde. De industrie bepaalt de schoonheidsstandaard. Ik moest alleen op het knopje drukken. Ik ga liever zélf schoonheid zoeken en verzamelen."