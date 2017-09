België steunt strijd tegen cholera in Haïti met bijna 300.000 euro

lva

16/09/17 - 02u27 Bron: Belga

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders © belga.

België gaat 350.000 dollar (292.000 euro) toekennen aan het het speciale trustfonds van de Verenigde Naties voor de strijd tegen cholera in Haïti. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders gisteravond. "Zo komt België tegemoet aan de oproep in de resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 13 juli en aan de oproep die de secretaris-generaal van de VN op 25 juli aan de lidstaten deed", luidt het.

Sinds 2010 zijn in Haïti 800.000 mensen besmet geraakt met cholera en maakte de infectieziekte 9.000 doden. "Ons land doet een vrijwillige bijdrage om de VN te helpen om de epidemie een halt toe te roepen", klinkt het. Zo kunnen er meer inspanningen geleverd worden om besmetting met cholera tegen te gaan en om de toegang tot zorg te verbeteren, om toegang tot water en sanitair te verbeteren en om meer materiële steun te voorzien aan slachtoffers, hun families en de gemeenschappen.



"Deze bijdrage past in het globale Belgische beleid om ook via de VN steun te geven aan de armste en meest kwetsbare landen op hun weg naar vrede, stabiliteit en ontwikkeling", luidt het nog. "Ze komt boven op de hulp van een miljoen euro die ons land enkele dagen geleden al uittrok voor de heropbouw van de eilanden die het zwaarst zijn getroffen door orkaan Irma, waaronder Haïti."