Vrienden van jongen (19) die burgemeester Moeskroen vermoordde: "Niet de Nathan die wij kennen"

Vandaag wordt Alfred Gadenne (71), burgemeester van Moeskroen, begraven in deelgemeente Luingne, op het kerkhof dat hij 15 jaar lang 's ochtends opende en 's avonds afsloot. Precies dié routine werd onderdeel van het moordplan van Nathan Duponcheel (19). "Niet te overzien en onvergeeflijk. Maar we snappen hem wel", zeggen Nathans vrienden.

Tussen de begraafplaats waar Gadenne het leven liet en het ouderlijke huis van de jonge doder - een afstand van zo'n 250 meter - treffen we Kevin en Thomas (op vraag van de vrienden van Nathan gebruiken we schuilnamen). De twee vrienden van Nathan zitten bij het scoutslokaal dat grenst aan de tuin van het gezin Duponcheel. Ze willen graag praten over hun vriend. "Hij zat vroeger ook bij de scouts", steekt Thomas van wal. "Een gewone jongen uit een deftig gezin. Voetballen met z'n twee broers en vrienden op het pleintje tegenover zijn huis, wat rondhangen, véél lachen - Nathan is of deed niets uitzonderlijks."

Noch tijdens zijn lagereschooltijd in Luingne, noch op het middelbaar aan het Institut des Frères Maristes valt de middelste van drie zonen op. "Eind vorig schooljaar is hij probleemloos afgestudeerd", verzekert directeur Eddy Maertens, die Nathan omschrijft als "iemand die goed in de groep lag, nooit met problemen leek te kampen of agressief uit de hoek kwam. Al was hij de laatste jaren wel wat aan de stille kant."



Een gevolg van het verlies van zijn vader. Olivier Duponcheel werkte als administratief bediende bij de gemeente tot hij via een brief, ondertekend door burgemeester Gadenne, vernam dat de samenwerking werd stopgezet. Kort daarop pleegde Nathan's vader zelfmoord.



