Te veel briefjes voor burn-out? Dan mag dokter het uitleggen

16/09/17 - 03u00

Artsen die patiënten onterecht veel ziekteverlof voorschrijven voor burn-outs en depressies, worden onder curatele geplaatst. Zo wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) het aantal langdurig zieken terugdringen.

Zo'n 370.000 Belgen zitten al langer dan een jaar ziek thuis. De regering-Michel doet er alles aan om dat aantal te laten dalen. Er is een begeleidingstraject op poten gezet, en werknemers en werkgevers die dwarsliggen, kijken aan tegen sancties. "Nu worden ook de artsen op hun verantwoordelijkheid gewezen", kondigt De Block aan in De Morgen.



Dokters die uitzonderlijk veel ziekteverlof voorschrijven - en dan vooral voor burn-outs en depressies - zullen het voortaan mogen uitleggen bij het RIZIV. Kunnen ze geen afdoende verklaring geven, dan worden ze zes maanden van nabij opgevolgd. Als er flagrante fraude wordt vastgesteld, dreigt zelfs gerechtelijke vervolging. Er bestaat al een gelijkaardig systeem voor geneesmiddelen: dokters die te veel antibiotica of slaappillen voorschrijven, worden ook ter verantwoording geroepen.



Marc Moens, voorzitter van het artsensyndicaat BVAS, steunt de maatregel. "Fraude moét aangepakt worden", zegt hij. "Maar tegelijk moeten we opletten dat we geen collega's onterecht stigmatiseren. Wie een praktijk heeft in een verpauperde buurt, zal nu eenmaal meer geconfronteerd worden met langdurig zieken. En die controles kosten ook geld." Minister De Block benadrukt dat enkel de echte uitschieters gemonitord zullen worden. De maatregel maakt deel uit van het zomerakkoord van de federale regering, maar was nog niet voorgesteld.