Trein kan niet op tijd stoppen in Centraal Station en ramt stootblok: 3 lichtgewonden

Door: ADN

16/09/17 - 06u00

© Marc De Roeck.

Antwerpen In het Centraal Station van Antwerpen is gisteravond een treinongeval gebeurd, met drie lichtgewonden tot gevolg. Een trein kon bij het binnenrijden niet op tijd stoppen en knalde op het stootblok op het einde van het spoor. Vervoersmaatschappij NMBS verwacht vandaag weinig hinder voor het treinverkeer door het ongeval. Spoor 1 en 3, die naast het spoor 2 liggen waar het ongeval gebeurde, zouden vandaag nog opnieuw in gebruik genomen kunnen worden.

© Marc De Roeck.

Het incident gebeurde gisteravond om 22.18 uur. Om een nog onduidelijke oorzaak ramde de trein van Hasselt naar Antwerpen-Centraal het stootblok op spoor 2 en belandde het tuig tegen een paal.



"Daarbij vielen drie lichtgewonden, het gaat om de bestuurder en twee treinbegeleiders. Er raakten geen passagiers gewond", zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. "Alle passagiers werden meteen van de trein gehaald en worden opgevangen in het station."



"Spoor 2 werd in de loop van de nacht vrijgegeven door het parket. Er komen werktreinen op de twee sporen ernaast om de trein te takelen. Dat zou normaal gezien vandaag afgerond moeten zijn, waardoor we verwachten dat spoor 1 en 3 in de loop van de dag weer gebruikt zullen kunnen worden door reizigerstreinen", aldus Temmerman. De herstellingswerken aan spoor 2 door Infrabel zullen volgens de woordvoerder zeker nog tot morgen duren.



Omdat de treinen volgens de weekendregeling rijden en het dus rustiger is op het spoor dan in de week, verwacht de NMBS weinig hinder voor het treinverkeer.



Over de oorzaak van het ongeval is er nog geen uitsluitsel. "NMBS, Infrabel, de FOD Mobiliteit en de spoorwegpolitie hebben een onderzoek geopend", zegt de woordvoerder.