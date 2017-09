Trein die stootblok ramde in Centraal Station weggesleept

Door: ADN, sam

16/09/17 - 18u00

© Marc De Roeck.

Antwerpen In het Centraal Station van Antwerpen is gisteravond een treinongeval gebeurd, met drie lichtgewonden tot gevolg. Een trein kon bij het binnenrijden niet op tijd stoppen en knalde op het stootblok op het einde van het spoor. De sporen 1 en 3 in het station Antwerpen-Centraal zullen vermoedelijk pas maandag tegen de ochtendspits weer beschikbaar zijn voor het treinverkeer. Dat meldt Charlotte Verbeke van spoorwegnetbeheerder Infrabel. Omstreeks 17.15 uur is de gebotste trein weggesleept.

Op spoor 2 botste gisterenavond een trein tegen een stootblok. Sindsdien zijn ploegen in de weer geweest om de ontspoorde trein klaar te maken voor transport. De bovenleidingen, die beschadigd waren, werden verwijderd en een grote kraan tilde het treinstel met een zware stalen kabel op. Technici van de hersporingsploeg zetten vervolgens een soort karretje met wielen onder het beschadigde treinstel, zodat de trein opnieuw mobiel was. © Marc De Roeck.

Sporen vrij Iets voor drie uur duwde de ploeg de trein al een stukje vooruit. Omstreeks 17.10 uur is de trein vanop spoor 2 traag Antwerpen-Centraal buitengetrokken door een locomotief.





"De trein wordt nu stapvoets weggesleept naar een sporenbundel in Berchem", zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. "Vandaag en morgen wordt alles opgeruimd en wordt bijvoorbeeld de olie (afkomstig uit het stootblok, red.) verwijderd. Dan zullen we met Infrabel de schade opmeten. Er is alvast een bovenleidingpaal geraakt. Het spoor moet gecontroleerd worden. Nadien kan Infrabel starten met de herstelling."

Treinverkeer De sporen 1 en 3 waren ook buiten gebruik gesteld om het nodige herstellingsmateriaal aan te voeren. Temmerman verwacht dat die sporen tegen de ochtendspits op maandag opnieuw vrij zullen zijn. "Voor spoor 2 verwachten we dat dat het geval gaat zijn in de loop van volgende week", klinkt het. © Marc De Roeck.

Over de oorzaak van het ongeval kon men voorlopig nog niets zeggen. Er lopen volgens Temmerman vier onderzoeken: door de Spoorwegpolitie, de FOD Mobiliteit, NMBS en Infrabel.