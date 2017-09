Man die vader van vriendin op straat doodschoot in Gent riskeert 30 jaar cel

Bewerkt door: sam

De 31-jarige man die in 2014 de vader van zijn vriendin op straat doodschoot aan de Henleykaai in Gent, moet veroordeeld worden tot 30 jaar cel. Dat vordert het openbaar ministerie voor de Gentse correctionele rechtbank. Volgens de burgerlijke partijen is er geen sprake van uitlokking. "De kwaadaardigheid kwam niet van de kant van het slachtoffer", pleit advocaat Jef Vermassen.

Het schietincident gebeurde op 24 juni rond 20.45 uur aan de Henleykaai in Gent. De nu 31-jarige Ceylan C. schoot het 38-jarige slachtoffer Calik H. neer met een vuurwapen. De verdachte vluchtte daarna weg, maar werd in de omgeving opgepakt.

Nieuwe confrontatie © JVK. Het ging om een uit de hand gelopen ruzie tussen een familie uit Gent en een familie uit Lokeren. De schutter uit Gent had een relatie met de dochter van een familie uit Lokeren. Vader Calik H. was ervoor al naar Gent gekomen om duidelijk te maken dat de relatie beëindigd moest worden, en op 24 juni was er opnieuw een confrontatie.



De vader van het meisje had zijn schoonbroer meegenomen, maar Ceylan C. was gewapend. Calik H. werd in het hoofd geraakt en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Ceylan C. wordt verdacht van moord op Calik H. en van poging tot moord op de schoonbroer, die kon vluchten.