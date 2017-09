Peeters: "Strenger voor medicijnprijs"

Door: redactie

Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) wil strenger toezicht op de prijs van geneesmiddelen. "We hebben spijtig genoeg vastgesteld dat bepaalde invoerders van geneesmiddelen de prijzen opdrijven, door onder meer andere verpakkingen te gebruiken. "Producenten moeten voor elk geneesmiddel een prijsaanvraag indienen, maar in de praktijk bevatten die aanvragen soms onvoldoende informatie over de ¬reële kosten. De ambtenaren van de FOD Economie krijgen daarom vanaf 1 oktober het recht om de boekhouding en de registers in te kijken", zegt Kris Peeters. De maatregel komt er nadat een polemiek is ontstaan over "de parallelle import van geneesmiddelen". Uit onderzoek van het Frans¬talige tijdschrift Médor blijkt dat 80 procent van de -geïmporteerde geneesmiddelen in de apotheek minstens even duur is als het geneesmiddel voorzien voor de Belgische markt. In het blad klaagt een specialiste van de FOD Economie over "verzonnen kosten" bij de prijsaanvragen, en over "bewuste vaagheid". Daar wil Peeters nu dus komaf mee maken.